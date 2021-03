Krever milliarder til fylkesveger - hvis ikke stopper samfunnet opp

Nyheter

Ap-toppene Per Vidar Kjølmoen, førstekandidat på Stortingsvalglista i Møre og Romsdal, og fylkesordfører Tove-Lise Torve krever nå at det blir tatt et kjempeløft på fylkesvegene i Møre og Romsdal - og over hele landet. Nasjonal Transportplan legges fram på fredag – der venter Torve og Kjølmoen at det vil ligge milliarder til vedlikeholdet av fylkesvegene. Gjør det ikke det, spår de krisetilstander for folk og næringsliv i distriktene.