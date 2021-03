Hvordan vil Vegvesenet løse utfordringene mellom Bolsønes og Kviltorp?

Nyheter

Tirsdag ettermiddag møtes Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø i Molde kommune.

Første sak på programmet er en orientering fra Statens vegvesen, som jobber med å utarbeide en reguleringsplan for nye E39 Bolsønes-Kviltorp.

Strekningen er en del av Bypakke Molde, men er også en sentral del av E39, og ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029) med rundt 2,3 milliarder kroner.

Statens vegvesen har hele tiden sagt at trafikkgrunnlaget på strekningen gjør at det må bygges en firefelts veg her, og at denne bør ligge i dagen.

Da planprogrammet skulle vedtas av kommunestyret i Molde i midten av mai i fjor, gikk et knapt flertall inn for å legge inn en føring for det videre arbeidet til Vegvesenet, med at en firefelts veg i dagen er et for stort inngrep øst i byen.

Dermed er det knyttet stor spenning til hvordan Vegvesenet nå jobber med disse planene, og hva som vil bli presentert for politikerne i Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø tirsdag.

«Uansett hvilke av løsningene som blir valgt må et betydelig antall nærings- og boligeiendommer løses inn som følge av direkte arealbeslag. I tillegg kan det være aktuelt å løse inn eiendommer som har/får dårlige miljøkvaliteter og løsninger», heter det i Statens vegvesens reviderte planprogram (PDF / ekstern lenke).

I dette møtet skal politikerne også behandle prinsippsaker om fortetting av boligområder i Molde.