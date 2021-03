Flere nye positive koronatester - i gang med smittesporing

Nyheter

(Driva) – Som tidligere meldt, fikk vi i dag påvist et nytt tilfelle av covid-19. En kvinne fra Østlandet testet i helgen positivt under et besøk i Sunndal. Det er gjennomført smittesporing og aktuelle nærkontakter er i dag satt i karantene og testet. I tillegg har kommuneoverlegen bedt alle som var på Bunnpris søndag 14. mars mellom kl 16.30-17.15 om å bestille test til onsdag.

Oppdal stenges for å få bukt med virusvariant For å hindre ytterligere smitte av den britiske virusvarianten stenger Oppdal kommune ned. Blant annet blir det skjenkestopp og forbud mot kulturarrangementer.

Et titalls nærkontakter har blitt testet tirsdag. I løpet av dagen/kvelden har to av nærkontaktene fått positivt testsvar, og det settes nå i gang videre smittesporing knyttet til disse tilfellene.

Mange har i løpet av dagen bestilt test til onsdag, og testkapasiteten økes opp for å håndtere økt testing. Test kan enkelt bestilles på nett via kommunens hjemmeside eller på helsenorge.no. Koronatelefonen (907 14 174) er i morgen onsdag åpen fra kl 8-16, og det settes også opp et ekstra telefonnummer for henvendelser om testing (900 29 846).

Kriseledelsen vurderer situasjonen fortløpende, og ser foreløpig ikke behov for å innføre særskilte tiltak i lokalsamfunnet.

Denne saka ble først publisert av Driva.