Brøytebil trillet inn i matbutikk: – Sjåføren bråvåkna av braket

Nyheter

En time etter midnatt tirsdag fikk politiet melding om en brøytebil som hadde trillet inn i en butikk på Eide i Hustadvika kommune.

– Kiwi-butikken fikk et ublidt besøk av en brøytebil, ja, sier operasjonsleder Borge Amdam tirsdag morgen.

Han forteller at sjåføren hadde parkert i en svak helling, nesten flatt, utafor butikken for å kvile seg litt mellom øktene på brøytinga. Mens han lå der, trillet bilen inn i butikkvinduet.

– Sjåføren bråvåkna da han hørte braket. Men han skal ikke ha blitt skadd, sier Amdam.

– Han var uheldig og litt glemsk. Han glemte å sette på bremsene før han la seg til å kvile. Det var nesten flatt, så bilen fikk ikke store farta. Det var heller ikke lange strekket den trillet. Men det var mye masse, da blir det litt skade.

Brøytebilen havnet litt inn i lokalen. På vegen knuste den en del av vinduet og påførte noen lettvegger skade.

Det var sjåføren sjøl som meldte fra om uhellet.

Rygget vekk

Brøytebilen var fullt kjørbar etter hendelsen og kjørte vekk før politiets patrulje ankom.

Butikksjefen ble kontaktet og tok seg av sikringa av butikken i påvente av at skadene blir reparert.

Amdam uttrykker sympati for den uheldige føreren:

– Han har vært ute for å gjøre en innsats på vegene for at vi andre skal kunne kjøre trygt. Så slengte han seg nedpå for å kvile litt og var altså uheldig – og altså litt glemsk.

Det blir opprettet en undersøkelsessak etter hendelsen.