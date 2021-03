Nyheter

Alpine redningsgruppe og Røde Kors er varslet. Luftambulanse har ankommet og personen er hentet ut med redningshelikopter. Vedkommede er sjekket av lege og framstår uskadd.

Det melder politiet på Twitter.

Andre turgåere på stedet skal ha kommet seg fram til den skårfaste via truger og hjulpet personer til trygt sted.

Nødetatene fikk melding om hendelsen like før klokka ett og vedkommede ble hentet ut med helikopter kvart over to.