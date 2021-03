Ett nytt smittetilfelle i Molde – britisk mutasjon

Nyheter

Smitten skjedde i forbindelse med en reise til et annet sted i Norge. Den smittede har ingen nærkontakter i Molde og kommunen har derfor ikke satt noen i karantene som følge av smittetilfellet.

-Kommunen følger situasjonen tett, men vi ser ikke behov for ytterligere tiltak nå selv om dette er et mutert virus, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Hun minner om at alle må være nøye med å holde avstand til andre, begrense antallet nærkontakter og være påpasselig med hånd- og hostehygienen i tiden framover.

Molde kommune har nå til sammen 60 registrerte tilfeller av korona så langt i 2021.

-Du må ikke nøle med å teste deg dersom du får forkjølelsessymptomer, sier Rakvåg i pressemeldinga.