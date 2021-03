Ett år med korona

Nyheter

For ett år og en dag siden gikk statsminister Erna Solberg ut og stengte Norge. «Stenger alt for å stoppe smitte» var overskriften på Romsdals Budstikkes førsteside dagen etter. På dette tidspunktet var det de færreste av oss som kjente betydningen av ordet «kohort». Vi hadde begynt å sprite hendene når vi gikk til og fra jobb, men vi var fortsatt nybegynnere når det gjaldt digitale møter og bruk av munnbind. De første planene vi la var for de nærmeste månedene. Etter hvert skjønte vi at dette ville vare lenge.