Arbeids- og inkluderingsbedriften Astero AS har hatt avdeling på Åndalsnes i mange år. Nå utvider de, idet de etablerer seg i nye lokaler i Strandgata 20. Astero-direktør Per Olav Myrstad forteller at de har stiftet selskapet Astero Rauma AS med Rauma kommune, der hver part eier like stor del.