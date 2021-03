Pauser AstraZeneca i Norge – 121.820 personer er vaksinert

Nyheter

Det skjer etter at vaksineringen med AstraZeneca er satt på vent i Danmark og minst fem andre land etter at flere vaksinerte har fått blodpropp.

– Vi avventer for å se om det er noen sammenheng mellom vaksinasjonen og disse tilfellene av blodpropp, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Han legger til at Legemiddelverket har igangsatt undersøkelser av vaksinen.

Stanser også distribusjonen

Folkehelseinstituttet (FHI) stanser distribusjonen av AstraZeneca-vaksinen til norske kommuner. De som allerede er sendt, skal lagres lokalt.

– I Norge er det så langt vaksinert 121.820 personer med AstraZeneca. Denne pausen innebærer at vi stanser utsendelse av AstraZeneca-vaksiner inntil videre. De dosene som er sendt ut lagres forskriftsmessig på stedet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Han påpeker at AstraZeneca allerede hadde varslet forsinkelser i leveransene de neste ukene, men at denne pausen kan føre til at vaksinasjonsprogrammet blir noe forsinket.

