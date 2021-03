Krever 600.000 kroner i oppreisning i kamerasaken på Bjørnsund

Nyheter

De to grunneierne krever inntil 300.000 kroner fra hver av de saksøkte, tidligere styreleder Bjørn Otterlei og styremedlem Margrethe Toven i Søndre Bjørnsund velforening. De to krever erstatning fordi de mener de er blitt beskyldt for å begå straffbare handlinger av seksuell art og fått psykiske belastninger i forbindelse med den såkalte overvåkingssaken på Bjørnsund. Kravet blir blankt avvist av Otterlei og Toven.