Et politisk landskap vi knapt har sett før

I valgåret 2021 har Norge en politisk situasjon som vi historisk sett knapt har sett før. Flere meningsmålinger viser at vi har fått tre ganske like store parti – Høyre, Ap og Sp. Samtidig som de andre regjeringspartiene – KrF og Venstre – er truet og er under sperregrensa på mange målinger.

Sammen med småpartienes misere, er den mest åpenbare forskjellen fra tidligere år Arbeiderpartiets fall og Senterpartiets vekst. I den siste meningsmålingen vi har sett, fra Opinion, er Høyre og Arbeiderpartiet nesten på samme nivå med rundt 22–23 prosent oppslutning. Like bak ligger Senterpartiet med en oppslutning på 20,7 prosent.

Venstre og KrF, går det imidlertid videre nedover for. Begge ligger nå solid under sperregrensa på 4 prosent. For KrF er krisen nesten bunnløs, i siste måling får det tidligere statsministerpartiet en velgeroppslutning på 2,9 prosent!

Blant de minste partiene på Stortinget er det Rødt som har mest tro på framgang. Første måling etter partiets landsmøte støtter denne optimismen. Rødt går hele 2 prosentpoeng fram og får en oppslutning på 4,9 prosent. Partiets ambisjoner er skyhøge, Rødt håper å tredoble resultatet fra forrige stortingsvalg da de endte på 3,3 prosent.

Skulle Rødt havne i nærheten av noe slikt, samtidig som KrF og Venstre faller under sperregrensa, kan man trygt kalle valgresultatet i Norge for historisk oppsiktsvekkende, ja nesten revolusjonerende.

Rødt har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder. Da Kjell Magne Bondevik for første gang ble statsminister i 1997, hadde KrF 25 mandat. Målingen nå ville kanskje gitt tre mandat hvis valgresultatet ble slik.

Meningsmålingene vi har sett i det siste, viser at Rødt og SV samlet kan bli en betydelig maktfaktor hvis det politiske landskapet er i så stor endring som målingene viser.