Nyheter

ÅNDALSNES: – Næringslivet er helt avhengig av å få varer inn til fylket og ut av fylket. E136 gjennom Romsdalen er vår viktigste veg. Skal vi nå fram til markedene, har vi ikke råd til at lastebilene står på grunn av dårlig veg eller framkommelighet, sier Katrine Wold Deunk. Hun er styreleder i Rauma næringslag, og bedriftsleder for Wenaas AS med rundt 130 ansatte, hvorav 85 i Rauma..