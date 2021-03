Sp vil ha omkamp om Romsdalen

Nyheter

RAUMA: – Det viktigste vegprosjektet fylkeskommunen har pekt på, er utbedring av Eksportvegen E136. Vi kan ikke se på at E136 kastes ut i uvissheten. Senterpartiet vil flytte oppdraget med E136 fra Nye Veier AS og tilbake til Statens vegvesen, slik at vi kan komme i gang med anleggsarbeidene i år eller neste år, sier Kristin Sørheim som er leder for samferdselsutvalget i fylket.