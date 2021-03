Nyheter

714 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 714 koronasmittede i Norge. Det er 114 færre enn dagen før, men 215 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt 280 av de nye smittetilfellene siste døgn er registrert i Oslo. Vel 6 prosent av innbyggerne i Stovner bydel er registrert smittet siden koronaepidemien startet. Snittet i Oslo ligger på 3 prosent. Nordre Aker og Ullern ligger best an med en smitteandel på henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent.

Nasjonalgarden fortsetter å vokte Kongressen

Forsvarsminister Lloyd Austin forlenger utstasjoneringen i Washington for nasjonalgarden i to måneder. Årsaken er fortsatt fare for voldelige opptøyer.

Fram til slutten av mai skal nærmere 2.300 soldater fra nasjonalgarden sørge for sikkerheten i hovedstaden. Det er skjer etter en anmodning fra Capitol-politiet, opplyser forsvarsdepartementet Pentagon.

Nærmere 50 millioner så prins Harry og hertuginne Meghan

Verden over har nærmere 50 millioner TV-seere fått med seg Oprah Winfreys mye omtalte intervju med prins Harry og hertuginne Meghan. Det ble sendt på kanalen CBS for få dager siden.

Tall fra CBS viser at 49,1 millioner seere fra 17 land så langt har sett det to timer lange programmet. Men ikke alle seertallene er klare, og CBS skal i tillegg sende intervjuet om igjen i USA og vise det i flere land.

Tre jurymedlemmer pekt ut på første dag av Floyd-saken

Arbeidet med å velge ut juryen i den høyprofilerte saken i USA, der en politimann er tiltalt for forsettlig drap på George Floyd i Minneapolis, er i gang.

Retten tok pause etter å ha valgt ut tre medlemmer, en kvinne og to menn, første dag. I alt 21 andre kandidater er forkastet, melder BBC. Det skal velges ytterligere ni medlemmer til juryen på tolv, og i tillegg skal det pekes ut fire varamedlemmer. Det er satt av tre uker til juryutvelgelsen.