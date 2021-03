Da bestekompisen (15) ble utsatt for grov homohets, fikk Annika (16) nok: – At dette skjer i 2021 er skremmende

På søndag la Annika ut et innlegg i sosiale medier hvor hun tok et oppgjør med homohets i ungdomsmiljøet i Molde. Nå hylles hun av folk over hele landet.