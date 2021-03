Tilbakeviser anklagene fra Romsdalsaksen AS: - Har gjort alt etter boka

Nyheter

Statens vegvesen avviser de kraftige beskyldningene fra Romsdalsaksen AS der vegvesenet blant annet blir beskyldt for å ha manipulert tall for at Møreaksen skulle komme gunstigst mulig ut. Romsdalsaksen AS ber Riksrevisjonen gjennomgå tallene og utredningen som Statens vegvesen la fram 6. desember 2019 om Møreaksen.