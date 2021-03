Høie til Helse Midt: Følg opp Stortingets vedtak om fødedrift i Kristiansund

Helse Midt skal sørge for at Helse Møre og Romsdal «kontinuerlig jobber for at fødetilbudet i Kristiansund så snart som mulig gjenåpnes på en måte som ivaretar at det samlede fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal er faglig forsvarlig.»