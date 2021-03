Havner Romsdalen bak i køen?

Nyheter

RAUMA: Nyheten fra regjeringen fredag om å gi selskapet Nye Veier AS oppdraget med å bygge E136 fra Vestnes til Dombås, reiser mange spørsmål, mener lederen for samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim (Sp). Hun frykter at vegprosjektene i Romsdalen kan bli skjøvet ut i tid når Nye Veier på egen hånd skal bestemme hvilke vegprosjekt som skal gjennomføres først og sist.