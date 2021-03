Sjukehusgaven til nytte for pasientene

Nyheter

Det nye sjukehuset på Hjelset får inntil 70 millioner kroner i gave fra det interkommunale selskapet Gass-ROR, som eies av romsdalskommunene. Pengegaven er ment å brukes slik at sjukehuset kan kjøpe nytt og mer medisinsk teknisk utstyr, pluss at pengene også kan brukes til å utvide arealet i nysjukehuset med 600 kvadratmeter. Større areal vil komme avdelingene for mikrobiologi, bildediagnostikk og intensiv til gode, ifølge Gass-ROR.

Dette er ikke første gang Gass-ROR tilbyr pengehjelp til nytt sjukehus. For ti år siden, i januar 2011, tilbød Gass-ROR å låne 250 millioner kroner til det som da var planlagt som Nye Molde sjukehus på Eikrem. Statssekretær Robin Koss hos helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen avviste gaven, og betegnet den som et forsøk på å påvirke plasseringen av nytt sjukehus. Nye Molde sjukehus ble til SNR. Før jul i 2018 gjentok ordfører Bernhard Riksfjord i Aukra tilbud om pengestøtte, nå som ren gave på 250 millioner kroner. Etter den tid er SNR-prosjektet tegnet om, og kostnaden har økt. Helseforetaket trenger virkelig hver krone det kan få tak i for å lage et best mulig sjukehus.

Å motta en gave, er alltid hyggelig. Sett fra GassRors side er gaven ment som et bidrag fra regionen for å gi pasientene et enda bedre tilbud. Gaver er uproblematisk å motta så lenge det ikke knytter seg betingelser til gaven. Flere sjukehus har mottatt pengegaver til medisinsk-teknisk utstyr, som PET-skannere til bruk i kreftbehandlingen. Å få mer penger til utstyr, bør derfor være uproblematisk. Det er dimensjoneringen av bygget som kan bli diskusjonstema. Sjukehuset må uansett bygges slik at det dekker pasientenes behov.

Koronapandemien har gitt helsevesenet nye utfordringer, blant annet med raskt å kunne gi svar på testprøver. Større plass og kapasitet på mikrolaben i nysjukehuset bør være et sterkt argument når styret for helseforetaket skal vurdere gaven fra Gass-ROR. Vi håper styret gjør som direktør Øyvind Bakke og ser positivt på pengegaven. Trengs mer penger, har Gass-ROR sikkert ikke tømt gavekontoen.