Mindre reising åpner nye vegdiskusjoner

Nyheter

Er et godt breibandnett i ferd med å bli like viktig som ferja eller den nye tunnelen? Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ser at digitale løsninger har gitt nye erfaringer under koronapandemien. Behovet for at ansatte reiser til møter, kommer til å bli mindre når koronaen er over. Heimekontor og digitale verktøy tar mer over, sier Dørum.