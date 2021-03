Ett år med korona

– Det er som om alt er satt på vent

Koronaåret har ført til mindre motivasjon, dårligere søvn og mindre samhold, forteller fire russ på Molde videregående skole. Samtidig har det gjort at de setter mer pris på ting de tok for gitt før. Som en god klem og å sitte tett i tett rundt et bord.