Nei til oppdrett med Egget

Nyheter

Politikarane var einige om at det er positivt med utvikling av ny teknologi for oppdrett, men delte seg i synet på om Hauge Aqua Farming skulle få ja til sin søknad om dispensasjon for å etablere oppdrett i lukka, eggforma anlegg sør for Veøya. Saka var til endeleg behandling i hovudutval for teknisk, plan, næring og miljø i Molde tysdag.