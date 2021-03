Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 4. mars.

689 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 689 koronasmittede i Norge. Det er 190 flere enn dagen før og 348 flere enn samme dag i forrige uke. Smittetallet er på nivå med tallene for mandag, som var de høyeste siden starten av januar.

Ved midnatt natt til torsdag er det registrert 72.923 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Elverkssjef får sparken

Bill Magness, sjefen for elektrisitetsverket ERCOT i Texas, fikk sparken i natt norsk tid på et styremøte etter ekstremkulden i februar der millioner av folk var uten lys og varme i flere dager.

Magness har fått mye av skylden for det omfattende strømbruddet som rammet Texas. Texas er den eneste av USAs 48 fastlandsdelstater som har sitt eget uavhengige kraftnett, som ikke er knyttet til nabodelstatenes nettverk i tilfelle krise.

Økonomisk tilbakegang i Sør-Korea

Koronapandemien førte i fjor til at Sør-Koreas økonomi krympet 1 prosent. Arbeidsplasser forsvant og kjøpekraften falt, viser tall fra landets sentralbank. Man må tilbake til 1998 da landet var midt i en dyp finanskrise for å finne forrige gang da landets bruttonasjonalprodukt falt.

Nedgangen kunne ha blitt enda større, hadde det ikke vært for eksporten av teknologi som opplevde større etterspørsel globalt som følge av pandemien og bruk av hjemmekontor.

Vellykket SpaceX-landing

En ubemannet Starship-rakett fra SpaceX gjennomførte en vellykket 10 kilometer lang testflyging i natt norsk tid og landet trygt for første gang, etter to tidligere forsøk i desember og februar som begge endte i flammer under landing.

Men etter landing kom det flammer ut av rakettens nedre del. Noen minutter senere eksploderte raketten. Den ble kastet opp i lufta og falt deretter til bakken igjen.

Videregående elever i karantene etter fest

65 elever ved Asker videregående skole er satt i karantene etter at en elev på tredje trinn onsdag testet positivt for covid-19. Elevene som er satt i karantene, har vært på to fester med den smittede.

– Det er innført karantene for alle som var på festene i helgen. Det blir testing torsdag og avklaringskarantene for nærkontaktene. Så overvåker vi utviklingen av smitten i kommende uke, sier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker til NTB.

