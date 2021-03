Nyheter

Dette er blant de ventede hendelsene onsdag 3. mars.

De første Moria-flyktningene kommer

Onsdag kommer de første sju familiene fra flyktningleiren Moria på Lesvos i Hellas til Norge. De 33 personene blir satt i karantene i Råde kommune.

Resten av de 50 flyktningene kommer etter hvert. De er forsinket av sykdom.

Nye runder om ulvestriden i Høyesterett

Høyesterett skal behandle anken over dommen fra Borgarting lagmannsrett som kom i januar i fjor. Her fikk WWF Verdens naturfond medhold i at to av tre vedtak om felling av ulv i 2017 var ugyldige.

Både WWF og Klima- og miljødepartementet har anket til Høyesterett.

Nytt testtilbud på Universitetet i Oslo

Helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO Helse) åpner denne uka et nytt testtilbud ved Universitetet i Oslo på initiativ fra Helsedirektoratet

Testene tilbys på campus Blindern, og onsdag er det offisiell åpning.

LSK Kvinner i mesterligaen

Onsdag spiller LSK Kvinner den første åttedelsfinalen i mesterligaen i fotball. Motstander er tyske Wolfsburg. LSK Kvinner spiller bortekamp først.

Ski-VM: 15 kilometer for menn

Martin Johnsrud Sundby (36) er en av fem nordmenn som skal gå 15 kilometer i fri teknikk med individuell start i årets ski-VM i tyske Oberstdorf. Sundby stiller som regjerende mester.

De øvrige nordmennene er Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Harald Østberg Amundsen.

