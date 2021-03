Bakke frykter for hele fødetilbudet når ansatte gruer seg til å gå på jobb

Nyheter

I et leserinnlegg tirsdag oppfordrer toppsjef Øyvind Bakke i helseforetaket «aktivister, fagfolk, politikere og innbyggere i Nordmøre og Romsdal til å stå opp for de flinke fagfolka». Der forteller han blant annet hvordan historier om fødende som ikke er fornøyd med tilbudet i Molde spres og deles på sosiale medier, historier som skaper utrygghet og usikkerhet blant fødeansatte i et fra før sårbart arbeidsmiljø.