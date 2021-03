Nyheter

– Vi hører at fylkesvegsjefen snakker om stort ansvar for arbeiderne som skal montere fangnett på Eikesdalsvegen. Det blir nesten tragikomisk å høre. Selvsagt skal vi ivareta sikkerheten til arbeiderne, men hva med risikoen for de som bor i Eikesdal og kjører den rasutsatte vegen hver dag? De som kjører med barn i bilen, risikerer å miste et barn hvis det går ras, sa Kim Thoresen-Vestre (SV) i debatten i samferdselsutvalget onsdag.