Nyheter

Flere koronavaksiner til Oslo vil føre til færre dødsfall nasjonalt, mener FHI. De tar til orde for en skjevfordeling av vaksinene.

Klokken 14 skal helseminister Bent Høie (H) kunngjøre hvilken strategi regjeringen har bestemt seg for. Høie har tidligere gitt uttrykk for at regjeringen vil følge faglige råd i saken.