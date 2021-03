Nyheter

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 2. mars.

Pressekonferanse om vaksinestrategi

Helseminister Bent Høie (H) holder pressekonferanse med vaksinestrategi som tema klokken 14. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet er også til stede.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo håper regjeringen endrer vaksinestrategien og prioriterer områdene med høy, vedvarende smitte.

Vaksineinitiativet Covax oppdaterer om framgangen

Den globale koalisjonen for forebygging av epistler og pandemier (Cepi) og Verdens helseorganisasjon (WHO) er blant Covax-partnerne som klokken 13 kommer med oppdateringer om vaksinedistribusjonen. Også Unicef deltar.

Gjennom Covax-opplegget skal fattige land også få vaksiner mot viruset, og målet er å levere 2 milliarder doser til 142 land i år.

Grov bedragerisak starter i Oslo tingrett

Eieren av Det norske kartselskapet er tiltalt for grovt bedrageri når rettssaken mot henne starter. Påtalemyndigheten mener at kvinnen lurte virksomheter til å betale minst 62 millioner kroner for nesten verdiløse produkter.

Rettssaken mot kvinnen går i Oslo tingrett mellom 2. mars og 16. april. Hun har ifølge VG hele tiden nektet straffskyld for grovt bedrageri.

Johaug favoritt i VM

Therese Johaug er storfavoritt og regjerende mester på 10 kilometer i fri teknikk i Oberstdorf-VM. Hun har svenske Ebba Andersson tre minutter foran seg i løypa.

Johaug starter som nummer 40 i intervallstarten på det som ser ut til å bli en ny varm dag i den tyske VM-byen. Øvelsen starter klokken 13.15.

