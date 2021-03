Tekniske problemer fører til innstilte ferjer: – Boreal kan ikke lastes for dette

Nyheter

Tekniske problemer for Boreal skaper utfordringer for dem som reiser med ferje mellom Molde og Vestnes mandag. Boreal melder gjennom en driftsmelding at ferjene på sambandet er innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer med ferjebrua i Molde.

– Snakk om en teknisk feil

Boreal, som ved nyttår tok over drifta på sambandet, opplyser at den tekniske feilen undersøkes av kaieier.

– Det er snakk om en teknisk feil på ferjebru. Undersøkelser pågår av kaieier, sier kommunikasjonsrådgiver i Boreal Norge AS, Jon Kristian Fadnes, som henviser til Statens vegvesen.

Følg situasjonen direkte gjennom Romsdals Budstikke sitt livekamera her.

– Rederiet kan ikke lastes

Romsdals Budstikke har vært i kontakt med Mesta, som har mannskap på stedet. Det anslås at de tekniske utfordringene vil ta flere timer å utbedre.

– Informasjonen vi har fått til nå er at det er en sylinder som er ødelagt, som har ført til at ferjelemmen har gått i sjøen. Hvor lang tid det vil ta å utbedre har vi ikke fått bekreftet foreløpig, sier Marte Sørø i Statens vegvesen.

– Hva har ført til situasjonen?

– Det er en rein teknisk feil. Sylinderen kan ryke og oppleve teknisk svikt. Det har ingenting å gjøre med drifta av sambandet, så rederiet kan ikke lastes for dette. Det er dessverre bare slikt som kan skje. Vi har folk ute fra Mesta allerede, og vi håper at de tekniske problemene løser seg så raskt som mulig, sier Sørø.

Konsekvenser for buss og andre ferjestrekninger

Fram opplyser i en pressemelding at de tekniske problemene i Molde vil få konsekvenser for busstilbudet og andre ferjestrekninger.

– Molde ferjekai er ute av drift. Dette får konsekvenser for FRAM Ekspress linje 100/101 Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund. Bussene fra Volda/Ålesund må snu på Furneset, bussene fra Kristiansund vil snu i Molde, opplyser Fram.

– Driftsstansen på Molde ferjekai kan og få konsekvenser for ferjerutene 30 Solholmen-Mordalsvågen og 31 Aukra-Hollingsholmen, da ferjene mellom Molde og Vestnes må gå til disse kaiene, melder Fram videre.

– Alle involverte parter jobber med å finne løsninger.

Romsdals Budstikke kommer tilbake med mer.