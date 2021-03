NRK: Dahl fikk råd av statssekretær før han gikk ut i VG

Nyheter

Det er NRK som mandag kveld skriver at Molde-ordføreren var i kontakt med regjeringsapparatet før han gikk ut i VG med kritikk av Oslo kommunes korona-håndtering.

– Jeg snakket med Torgeir i helga da han ville komme i kontakt med pressen etter at smitten på nytt hadde økt i Oslo. Etter vår samtale formidlet jeg dette til VG, som tok kontakt med ham, skriver statssekretær Peder W. Egseth ved Statsministerens kontor i en tekstmelding til NRK.

Han legger til at verken partiledelsen i Høyre eller helseminister Bent Høie visste om saken før VG publiserte den.

– Det er heldigvis ikke slik i Høyre at noen kan diktere hva våre politikere mener, skriver Egseth.

NRK har spurt Egseth om hva han visste om budskapet til Dahl, og hva konkret Dahl skulle si til VG, men har foreløpig ikke fått svar.

– Tok kontakt søndag

Torgeir Dahl sa til Romsdals Budstikke tidligere mandag at han ikke hadde hatt kontakt med statsministeren direkte i forbindelse med denne debatten, verken gjennom mandagen eller på annet tidspunkt.

I et intervju søndag spurte NTB ordføreren eksplisitt om han hadde kommunisert med noen i regjeringsapparatet om utspillet før han kom med det. Det benektet han.

– Nei, det har jeg ikke gjort, sa Dahl til NTB.

Molde-ordføreren sa i radioprogrammet Politisk kvarter på NRK mandag at han ikke hadde avklart utspillet med Høyre-ledelsen, men at han tok kontakt med helsedepartementet da saken tok av søndag. Dette bekreftes av statssekretær Saliba Korkunc.

– Ingen i politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet har hatt noe med utspillet fra Molde-ordføreren å gjøre, og ingen hadde kontakt med ham om denne saken i forkant av utspillet, skriver Korkunc til NRK.

Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen sier til NRK at ingen i partiets kommunikasjonsavdeling var i dialog med Dahl før han kom med utspillet i VG.

– Nei. Verken jeg eller andre i Høyres kommunikasjonsavdeling har vært i kontakt med Moldes gode ordfører Torgeir Dahl i helgen eller i forkant av helgen, skrev han i en SMS til NRK.

Ingen støtte fra Solberg

Mandag gikk statsminister Erna Solberg (H) ut mot Dahls utspill i en melding på Facebook.

– Kommuner over hele landet gjør en god jobb med å slå ned lokale utbrudd. Men det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre, skrev Solberg på sin Facebook-side. Hun fortsatte:

– Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre, er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor. Dette står vi i sammen – og skal komme ut av sammen.

Dahl sa dette til Rbnett etter at Solberg la ut sitt innlegg:

– Denne saken har sporet helt av. Derfor har jeg unnlatt å stille til flere intervju nå i dag. Det etterlatte inntrykket er at dette var en kritikk mot befolkningen i Oslo, og det var det ikke. Da er det ikke noe poeng for meg å stå i denne debatten videre, sier Dahl.

– Jeg mente vi burde kunne ta en debatt om dette nå, men det er åpenbart altfor mye sterke følelser til at det lar seg gjøre. Vi avslutter dette nå, og så kommer det helt sikkert en ny debatt rundt dette, for eksempel når det skal gjøres en vurdering av eventuell ny modell for fordeling av vaksine, sier han.

– Men akkurat nå blir det umulig å videreføre debatten. Sånn sett er jeg enig med Erna – slik som det har blitt, så fører ikke dette noe godt med seg.