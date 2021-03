Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 1. mars.

180 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 180 koronasmittede i Norge. Det er 82 færre enn dagen før og 37 færre enn samme dag i forrige uke. I alt 115 av tilfellene ble registrert i Oslo.

Ved midnatt natt til i dag er det registrert 71.006 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

470.000 mister tilgangen på TV-kanaler

Nent Group og Telia har ikke blitt enige om en ny distribusjonsavtale. Dermed mister om lag 470.000 kunder tilgangen til TV3, TV6, flere av Viasats sports- og filmkanaler og strømmetjenesten Viaplay fra i dag.

– Vi har dessverre ikke klart å bli enige om en ny avtale innen tidsfristen for utløp av tidligere avtale, og det beklager vi veldig overfor alle våre kunder, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge, i en pressemelding.

Trump hinter om at han kan stille igjen

Uten å si det rett ut hintet Donald Trump om at han kan komme til å stille igjen som president i sin første tale som ekspresident.

Over en time forsinket skred han inn på scenen på den årlige CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU) i Orlando, til langvarig applaus fra begeistrede tilhengere. I halvannen time sablet han ned på Joe Bidens første måned som president, som han kalte en katastrofe, og skrøt av hva han selv oppnådde i sine fire år som president.

Delt andreplass og sju millioner til Hovland

Viktor Hovland vartet opp med golfkunst i Florida og spilte seg til tetsjiktet i WGC-turneringen i går. Etter en smånervøs avslutning endte han på andreplass.

Prestasjonen gir den norske golfsensasjonen en solid premiesjekk. Han delte plassen med Billy Horschel og Brooks Koepka som sikret seg 783.333 dollar hver. Det tilsvarer 6,78 millioner kroner etter dagens kurs.

Golden Globe til Borat

Den danske filmen «Druk», på norsk «Et glass til», måtte se seg slått av koreanskspråklige amerikanske «Minari» som beste fremmedspråklige film i Golden Globe-utdelingen. Golden globe-prisutdelingen fant sted i en direktesendt seremoni på internett i natt.

Blant de øvrige prisvinnerne som er klare så langt, er Chloe Zhao som fikk prisen som beste regissør for filmen «Nomadland». Chadwick Boseman, som nylig døde av kreft, fikk prisen for beste dramaskuespiller. Sacha Baron Cohens «Borat Subsequent Moviefilm» fikk prisen for beste komedie, mens Cohen selv fikk prisen for beste komedieskuespiller.