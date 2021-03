Nyheter

(Åndalsnes Avis) Det var tirsdag 23. februar ved 19-tiden at et stort grantre falt over europavegen ved Set i Innfjorden. Treet falt idet et vogntog kom kjørende, og vogntoget braste rett inn i treet og skadet fronten. Vegen ble stengt til treet var ryddet av vegen.