Utfordringer i kø for fylkeskommunen

Fylkesvegene mangler 8,6 milliarder kroner til vedlikehold

Fylkesvegene i Møre og Romsdal har nå et etterslep på vedlikeholdsbudsjettet på 8,6 milliarder kroner. Et stort antall tunneler må oppgraderes for å innfri sikkerhetsforskriftene.