Gangveier og marka flommer over av hundebæsj – Unni satte i gang plukke-konkurranse

Nyheter

– Dette er et kollektivt løft for å rense byen for bæsj. Det kan virke som om noen glemmer forpliktelsene og ansvaret som hører med det å ha hund. Derfor tenker jeg at en slik konkurranse kan skape litt engasjement, framfor at man skal gå og irritere seg. Selvfølgelig skal det ikke være slik at man må plukke opp etter andre. Kanskje noen hundeeiere får seg en oppvekker, sier Unni Bjørseth.