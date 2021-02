Ingen nye smittetilfeller i Molde: – Så langt ser vi ikke spredning av det muterte viruset

Nyheter

Molde kommune mottok tirsdag kveld samtlige prøvesvar, og alle er negative.

Det opplyser Molde kommune i ei pressemelding.

Åtte av de 40 personene som ble testet, var en del av den intensive smittesporingen som ble iverksatt som følge av at en mutert virusvariant ble påvist i Molde tidligere på dagen.

– Det er for tidlig å konkludere med at faren er over, men så langt ser vi ikke spredning av det muterte viruset, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.

Hun forteller at smittesporingsteamet vil følge situasjonen og de berørte personene tett i dagene framover.



På nåværende tidspunkt er det ikke behov for å teste flere eller sette flere i karantene som følge av det ene tilfellet av mutert virus. Alle nærkontaktene, samt de som bor sammen med nærkontaktene, har testet negativt.

– Slik vi vurderer situasjonen akkurat nå, er det heller ikke aktuelt for Molde kommune å iverksette forsterkede tiltak som følge av det muterte viruset, sier Rakvåg Roald.