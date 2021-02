Nyheter

RAUMA: Rauma kommune er på full fart til å bli meldt inn på Robek-lista. Det innebærer at Statsforvalteren har oppsyn med kommunens økonomi og låneopptak. Regnskapet for 2020 viser et underskudd på 31 millioner kroner. I tillegg har Rauma et gammelt underskudd fra 2019 på 8,4 millioner kroner. Det betyr at Rauma må finne penger til å betale ned 39,4 millioner kroner på det politikerne kaller "gammel moro".