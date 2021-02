Mutert virus påvist i Molde

Nyheter

En av mandagens positive tester er fra et mutert virus. Det fikk Molde kommune bekreftet tirsdag, opplyser de via ei pressemelding.

Kommunen har nå iverksatt smittesporing.

– Vi følger nå de nasjonale reglene som gjelder ved mutert virus, opplyser ordfører Torgeir Dahl som er leder for kriseledelsen i Molde kommune.

Seks nærkontakter ble identifisert og satt i karantene i går. Husstandsmedlemmene til disse seks personene er nå satt i såkalt «ventekarantene». De skal testes i dag og må være i karantene til de eventuelt får negative prøveresultat.

Kommunen er i fortløpende dialog med Statsforvalteren.

– I samråd med Statsforvalteren vurderer vi utbruddet som begrenset og under kontroll akkurat nå, sier assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Det innebærer at det ikke iverksettes tiltak i lokalsamfunnet eller i nabokommuner nå, men at dette vurderes fortløpende etter hvert som kommunen får svar på prøvene.



Molde kommune vet foreløpig ikke hvilken mutert virusvariant som er identifisert i Molde.

Kommunen kommer med oppdatert informasjon i løpet av kvelden.