Erna Solberg etterlyser penger til ferjeløfte

– Det de har gjort, er egentlig å spille ballen til oss. Så skal vi, som mindretallsregjering, selvfølgelig kvittere ut på det, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun lar seg ikke overraske over mandagens enighet mellom opposisjonspartiene om halvering av ferjeprisene.

Men statsministeren vil gjerne vite hvor partiene har tenkt å hente pengene fra.

– Du kan ikke bare være enig om påplussinger i budsjettet. Du må også være enig om hvor du finner rom til dem, sier Solberg.

– Hvis man er blitt enig om å plusse på, så må man også ha en form for enighet om hvor man skal kutte.

Solberg understreker at hun ikke er mot kutt i ferjeprisene, snarere tvert imot. Hun tror også det vil være mulig å finne rom for dette i budsjettene, kanskje spesielt hvis ferjeprisene ses i sammenheng med den borgerlige enigheten om bompenger.

Men utgifter må veies mot hverandre, advarer hun.

– Alle må tenke over at det å binde utgifter, som ikke er koronarelaterte, for neste stortingsperiode, fratar handlingsrom på alle andre områder. Det betyr at det blir mindre rom for andre utgifter, sier Solberg.

– Den store utfordringen framover blir å få rom til alle de ønskene alle har.