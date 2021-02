Spam-mail fra Romsdals Budstikke

Nyheter

E-post-kontoen til en ansatt i Romsdals Budstikke har blitt hacket, og mandag morgen ble det sendt ut en e-post til flere mottakere.

E-posten ber deg trykke på en link, hvor det står «gå gjennom forslaget». Dette er spam.

– Mailen kan også ha gått til flere utenfor medarbeiderens kontaktliste. Metoden som er brukt her kalles «harvesting», eller «sanking» på norsk. Metoden brukes til å innhente brukernavn og passord. Mailen er sendt ut for at noen skal logge seg på, og slik oppgi sitt private brukernavn og passord. Disse samles da inn, sier IT-ansvarlig Kjell Ove Sandhaug i Romsdals Budstikke.

Skulle noen ha trykket på linken og oppgitt brukernavn og passord, bør de endre passord med en gang. Helst fra en annen enhet.

– Man kan bruke en annen datamaskin, nettbrett og telefon, sier Sandhaug.

Etter det Romsdals Budstikke erfarer, skal det være rundt 2400 personer som har mottatt e-posten mandag morgen.