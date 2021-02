Nyheter

- Væromslag og mildere temperaturer fører til at snø og is på hustak faller på bakken. Da kan det være risikosport å ferdes på bakken under taket, med mindre du har varslet og sikret området godt, skriver Molde kommune på sine heimesider. Og poengterer at huseiere må varsle og sikre offentlig sted mot snøras fra tak.