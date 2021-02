Fattige er ikke en gruppe

Nyheter

For snart 20 år siden jobbet jeg med en reportasjeserie i Dagbladet om det å være fattig i Norge. Med jevne mellomrom har jeg tenkt på de modige intervjuobjektene som stilte opp i denne serien. Denne uka var det to saker som aktualiserte dette på nytt. Nasjonalt har det vært mye oppmerksomhet rundt utkastelsen av en fembarnsfamilie fra en kommunal leilighet på Tøyen i Oslo. Lokalt brukte Høyre sin utvalgsleder sin dobbeltstemme for å stoppe et forslag om at barnetrygda bør holdes utenfor ved beregning av sosialstøtte.