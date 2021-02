Høie vil instruere om fødegjenåpning

Nyheter

Føden i Kristiansund sto sentralt i debatten på Stortinget torsdag om fødetilbudet i Norge. Sjøl om ikke voteringa gjøres før på tirsdag, er det klart at det er et flertall av Sp, Frp, SV og Ap som står bak å be helseministeren om å instruere Helse Midt-Norge om gjenåpning i Kristiansund.