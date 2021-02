Blir Høie instruert til føde-gjenåpning? Følg TV-debatten direkte her

Nyheter

Du kan se debatten på Stortings-TV på denne lenka.

Møtet begynner torsdag kl. 10, men saka "om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet" , står først som nummer seks av de 11 innstillingene Stortinget skal debattere i dag.

Når du har klikket på TV-lenka over, står en liste til høyre for TV-vinduet, der du blant annet kan se talerlista og få et inntrykk av hvor lang tid de ulike sakene vil ta.

Votering skjer kl. 14. Møtet fortsetter også etter kl. 16.

Her er hele dagsorden for dagens Stortings-debatt.

På denne lenka er selve kravet - "komiteens tilråding" - om at Høie instruerer Helse Midt til føde-gjenåpning i Kristiansund. Et flertall av Ap, Frp, Sp og SV står dette vedtaket fra 9. februar i år.

Det er formulert slik:

I

Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020).

II

Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.

Her er representantforslaget fra Sp i sin helhet, "om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet"

Og her er alle de ulike merknadene fra helse- og omsorgskomiteen i saka, både de med et flertall og de med et mindretall bak seg.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-217s/?m=1

På denne lenka ligger svar fra helseminister Bent Høie i saka, fra oktober.