Blir Høie bedt om å instruere føde-gjenåpning? Følg TV-debatten her. Avstemminga blir først på tirsdag

Du kan se debatten på Stortings-TV på denne lenka.

OPPDATERT KL. 13.07: Debatten gjelder nå sak 4 av de 11 som skal opp i dag. Fødesaken er sak 6, og rakk da ikke å bli debattert ferdig før ca kl. 13, som var kravet for å bli med på voteringa kl. 14. Men debattene fortsetter uansett i ettermiddag / kveld.

Møtet begynte kl. 10, men saka "om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet" står først som nummer 6 av de 11 innstillingene Stortinget skal debattere i dag.

Her er oppdatert talerliste. Øverst viser den hvilken sak som debatteres akkurat nå, hvem som nå står på talerstolen, og hvem som videre skal ta ordet.

Votering - avstemning - skjer kl. 14. Møtet fortsetter også etter kl. 16.

Kan bli avgjort først på tirsdag

NB: Voteringer skjer bare to ganger i uka, tirsdager og torsdager. Dermed: Siden Stortinget ikke rakk å debattere fødesaka før ca. kl. 13, blir den ikke med i voteringa kl. 14. Votering vil da skje ved neste mulighet, som er tirsdag 23. februar fra kl. 15. Det opplyser sekretariatsleder Jarle Skjørestad til Rbnett.

I så fall vil fødedebatten være blant sakene som debatteres mellom kl. 13 og 14, eller fra kl. 16 og utover ettermiddag / kveld i dag, men da uten å bli stemt over i dag. Skjørestad bekrefter at debatten ikke skyves til en annen dag, det gjelder bare voteringer.

Her er hele dagsorden for dagens Stortings-debatt.

På denne lenka er selve kravet - "komiteens tilråding" - om at Høie instruerer Helse Midt til føde-gjenåpning i Kristiansund. Et flertall av Ap, Frp, Sp og SV står dette vedtaket fra 9. februar i år.

Det er formulert slik:

I

Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020).

II

Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.

Her er representantforslaget fra Sp i sin helhet, "om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet"

Og her er alle de ulike merknadene fra helse- og omsorgskomiteen i saka, både de med et flertall og de med et mindretall bak seg.

På denne lenka ligger svar fra helseminister Bent Høie i saka, fra oktober.

