Åtte har sagt ja til å pendle til føden i Molde

Historisk satsing: Så mange kan få full lønn i to år for å bli jordmor

Helseføretaket tilbyr no full lønn til ti sjukepleiarar i dei to åra det tar å bli jordmor. Etterpå får dei to års pliktteneste. Alle fire sjukehusa manglar jordmødrer i dag.