- Møt til vaksinering til oppsatt tid!

Nyheter

Pfizers utfordring med vaksineleveranser påvirker ikke massevaksineringa i Molde kommune. Det presiserer kommunen tirsdag ettermiddag.

Kommunen ber derfor om at alle som har fått tildelt time denne uka, møter til oppsatt tid.

« Midsund» og «Nesset»

Siri Haukaas er fagleder helse og omsorg i Molde kommune. Hun forteller at de har fått enkelte henvendelser på vaksinetelefonen med spørsmål om forsinkede vaksiner påvirker planene.

- Forsinkelsen var bare noen timer, så den får ingen følger. Vi gjør som planlagt med massevaksineringen onsdag. Situasjonen ble godt løst av statsforvalteren, sier hun.

Det betyr at ca. 80 personer i Midsund og ca. 200 i Nesset vaksineres onsdag, som planlagt.

- Da blir vi ferdige med gruppa 75 til 84 år i gamle Nesset, og kommer godt på vei i det som før var Midsund kommune. Da gjenstår Molde i den aldersgruppa, sier Haukaas.

Neste uke, i skolenes vinterferie, skal 85 pluss i tidligere Molde kommune få sin andre dose.

Får tekstmelding

Kommunen opplyser ellers på sine hjemmesider at: «Dersom du er i en av de prioriterte gruppene for koronavaksinering, så slipper du å bestille time for å bli vaksinert. Du får en tekstmelding fra kommunen når det er din gruppe sin tur. Den må du svare på for å bekrefte timen du får tildelt.»

Siden det vil være kort tid fra kommunen får vaksinen til til den skal settes, er det viktig at alle møter til tildelt time, opplyser kommunen. De som ikke har mobiltelefon, vil bli kontaktet på annet vis.