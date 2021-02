Vestnes formannskap: Vender Molde sjukehus ryggen

Nyheter

Vedtaket om å skifte lokalsjukehus var samrøystes. Administrasjonssjef Kristian Skålhavn hadde lagt fram to alternativ: Å halde fram som i dag med Molde som lokalsjukehus eller gå over til Ålesund. I debatten var det mange innlegg for å gå over til Ålesund, blant andre frå ordførar Geir Inge Lien.