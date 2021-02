Storfornøyd protestgeneral

Nyheter

Orvik vil ikke slippe jubelen helt løs før politikerne har gjort løfter om til handling. Men han sier til Romsdals Budstikke at det er svært positivt at ferjetakstene nå er løftet helt til topps i rikspolitikken. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har den siste uka kappes om å gi velgerne det beste ferjekuttløftet. Etter at Ap gikk ut og lovet å halvere ferjetakstene for hele landet gikk det bare noen få dager før Fremskrittspartiet kom med løfte om gratis ferje.