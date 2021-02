Kristiansund: Politiet ber folk sjekke boder og garasjer

Nyheter

Politiet fortsetter søket etter Kurt Ivan Stenberg (47) i Kristiansund. Mannen er meldt savnet, og politiet vil ha flere tips i saken.

Siste sikre observasjon av Stenberg var i Kristiansund om kvelden fredag den 29. januar 2021, opplyser politiet. Stenberg ble meldt formelt savnet av pårørende den 10. februar 2021. Politiet iverksatte lørdag 13. februar et søk med politihund i området og terrenget rundt KBK-stadion i Kristiansund. Dette søket ble utvidet søndag, da med bistand fra frivillige i Røde Kors.

Årsaken til at leteaksjonen ble igangsatt først tre dager etter at mannen ble meldt savnet, var at det var først da politiet hadde spor å gå etter hvor de skulle starte søket, opplyser politiets innsatsleder på søkestedet, Morten Hammerås, til Tidens Krav.

Politiet etterforsker saken bredt, men det er så langt ingen opplysninger om at Stenberg skal ha blitt utsatt for noe kriminelt.

Politiet ber nå folk på Kirklandet, også utover det området som er politiets søksområde omfatter pr i dag, om sjekke boder og garasjer og lignende på eiendommene sine som har stått ubrukt i en periode.

– Etterforskningen fortsetter med full intensitet i dag med ressurser fra ulike deler av politidistriktet, sier politiinspektør Ove Brudevoll i en oppdatering mandag ettermiddag.

Brudevoll forteller at politiet har mottatt en del tips i saken som nå undersøkes videre. Samtidig ber han flere ta kontakt dersom de har opplysninger som kan hjelpe i politiet. Du kan tipse politiet på https://tips.politiet.no/møreogromsdal eller ved å ringe 70 11 87 00.

Søksområdet er mandag 15. februar også utvidet videre østover i retning fra KBK-stadion mot Folkeparken.

Politiet får bistand av rundt 15 frivillige fra Røde Kors som har kommet til fra flere hjelpekorps. Selve søket ledes av politiet og det er også politifolk som aktivt deltar i søk sammen med også to politihunder.