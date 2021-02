Dette skjedde i går

Nyheter

Biden: – Demokratiet er skjørt

President Joe Biden sier at stormingen av Kongressen 6. januar, som Donald Trump var tiltalt for å oppildne til, viser at demokratiet er sårbart.

– Dette triste kapitelet i vår historie er en påminnelse om at demokratiet er skjørt. At det alltid må forsvares. At vi alltid må være på vakt, sier presidenten i en uttalelse etter at Trump ble frikjent i riksrettssaken mot ham.

156 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 156 koronasmittede i Norge. Det er 269 færre enn dagen før og 14 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.739 nye smittetilfeller i Norge. 76 koronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. Det var fire færre enn dagen før.

Resultatløst søk etter savnet dykker i Drøbaksundet

Søket etter dykkeren som forsvant ved vraket av det tyske krigsskipet Blücher i Drøbaksundet lørdag, er avsluttet i sjøen. Natt til søndag søkte frivillige på land, men uten resultat.

Dykkeren, en mann i 30-årene fra Vestfold, ble sist sett ved 16-tiden lørdag ettermiddag. Han ble meldt savnet vel to timer senere.

Mann pågrepet og siktet for drapsforsøk i Oslo

En mann ble natt til søndag pågrepet og siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en mann i begynnelsen av 20-årene ble skutt på Bjølsen i Oslo lørdag.

Krimvaktleder Mona Nordby sier natt til søndag til NTB at den pågrepne foreløpig er siktet for drapsforsøk og at de leter etter ytterligere to mistenkte i saken. Politiet fikk meldingen om skytingen i 21-tiden lørdag. Den mistenkte mannen ble pågrepet i en aksjon på Torshov.

Første eboladødsfall i Guinea siden 2016

Fire mennesker i Guinea har dødd av ebola i det første utbruddet av sykdommen på fire år, opplyser helseministeren i landet, Remy Lamah.

Han sier myndighetene er «svært bekymret» over dødsfallene, som er de første siden ebolaepidemien i årene 2013 til 2016. Den startet i Guinea og kostet 11.300 mennesker livet i Vest-Afrika.